35-летний немец перенес операцию на правом колене.
Мануэль Нойер, Getty Images
07 февраля 2022, 19:39
Основной вратарь мюнхенской Баварии Мануэль Нойер не сможет помочь своей команде в ближайших поединках. Об этом сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг в своем твиттере.
Напомним, вчера 35-летний немец перенес операцию на правом колене.
По информации источника, на восстановление футболисту понадобится от трех до шести недель.
Также отмечается, что переговоры о новом контракте с клубом продолжаются.
В нынешнем сезоне Нойер провел 28 поединков, из которых 11 на ноль.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.