Германия

35-летний немец перенес операцию на правом колене.

Основной вратарь мюнхенской Баварии Мануэль Нойер не сможет помочь своей команде в ближайших поединках. Об этом сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

Напомним, вчера 35-летний немец перенес операцию на правом колене.

По информации источника, на восстановление футболисту понадобится от трех до шести недель.

Также отмечается, что переговоры о новом контракте с клубом продолжаются.

В нынешнем сезоне Нойер провел 28 поединков, из которых 11 на ноль.

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