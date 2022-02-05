Германия

Голкиперу Баварии покорилось очередное достижение.

Бавария в рамках поединка двадцать первого тура чемпионата Германии обыграла РБ Лейпциг со счетом 3:2.

Для голкипера мюнхенцев Мануэля Нойера это была 310 победа в Бундеслиге, что позволило повторить достижение Оливера Кана, сообщает Opta.

Отметим, что Мануэль Нойер выступает за Баварию с 2006 года. Тогда он перебрался в стан мюнхенцев из Шальке.

Напомним, что Мануэль Нойер согласовал условия контракта с Баварией — Нюбель покинет клуб летом 2023 года.