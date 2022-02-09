Германия

Мюнхенский клуб не сможет рассчитывать на хавбека.

Полузащитник Баварии Джамал Мусиала заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Мусиала сдал положительный тест и отправился на самоизоляцию. Немецкий хавбек чувствует себя хорошо и не испытывает серьезных проблем со здоровьем.

В текущем сезоне 18-летний игрок провел 27 поединков в футболке "красных", отличившись шестью голами и пятью ассистами.

Ранее сообщалось, что голкипер Баварии Мануэль Нойер может пропустить до шести недель после операции на колене.