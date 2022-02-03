Германия

Молодой игрок продолжает находиться в лазарете.

Защитник Баварии Алфонсо Дэвис продолжает восстанавливаться после проблем со здоровьем и пропустит ближайшие матчи команды.

Как сообщает Abendzeitung, у Дэвиса по-прежнему наблюдается легкий миокардит и он еще не вернулся к тренировкам команды. Ожидается, что восстановление канадского вингера может затянуться до апреля.

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 23 поединка в футболке "красных", отличившись шестью ассистами.

Ранее сообщалось, что полузащитник Баварии Леон Горецка будет вынужден перенести операцию.