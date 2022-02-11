Германия

Футболист пообщался с прессой после переезда в новый чемпионат.

Нападающий Ганзы Даниил Сикан прокомментировал свой переход на правах аренды из Шахтера и рассказал о разнице между УПЛ и Второй Бундеслигой.

"В Украине всегда два или три соперника на ноге. В германии же футбол более открытый, ориентированный на пространство. Если выигрываешь борьбу за мяч, то сразу отдаешь его вперед.

Научился в Ганзе многому, чего раньше делать не умел. В Шахтере тоже много хороших игроков, но здесь больший акцент на командный дух", — рассказал Сикан.

Отметим, что после перехода в Ганзу Сикан сыграл уже два матча. В обоих случаях украинский форвард выходил на замену.

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