Германия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Германии.

В 22 туре немецкой Бундеслиги РБ Лейпциг впервые за долгое время сумел вернуться в зону Лиги чемпионов УЕФА, уверенно обыграв Кельн в так называемом "матче за шесть очков". Основной удар "красных быков" пришелся на начало второго тайма, в то время как гости сумели ответить своим единственным результативным ударом лишь в компенсированное время матча.

Обзор матча:

РБ Лейпциг — Кельн 3:1

Голы: Нкунку, 25, Ольмо, 54, Анхелино, 57 — Лемперле, 90+2

РБ Лейпциг: Гулачи — Клостерманн (Симакан, 70), Орбан, Гвардиол — Хенрихс, Лаймер (Собослаи, 70), Айдара, Анхелиньо (Мукиеле, 79) — Ольмо (Форсберг, 64) — Андре Силва (Поульсен, 64), Нкунку.

Кельн: Швабе — Шмитц, Килиан, Хюберс, Хектор — Схири (Острак, 85), Озджан — Тильманн (Шиндлер, 62), Дуда (Ут, 62), Кайнц (Любичич, 62) — Андерссон (Лемперле, 85).

Предупреждения: Тильманн, Хюберс, Гвардиол.