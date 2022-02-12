Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Германии.
РБ Лейпциг — Кельн, Getty Images
12 февраля 2022, 06:35
В 22 туре немецкой Бундеслиги РБ Лейпциг впервые за долгое время сумел вернуться в зону Лиги чемпионов УЕФА, уверенно обыграв Кельн в так называемом "матче за шесть очков". Основной удар "красных быков" пришелся на начало второго тайма, в то время как гости сумели ответить своим единственным результативным ударом лишь в компенсированное время матча.
Обзор матча:
РБ Лейпциг — Кельн 3:1
Голы: Нкунку, 25, Ольмо, 54, Анхелино, 57 — Лемперле, 90+2
РБ Лейпциг: Гулачи — Клостерманн (Симакан, 70), Орбан, Гвардиол — Хенрихс, Лаймер (Собослаи, 70), Айдара, Анхелиньо (Мукиеле, 79) — Ольмо (Форсберг, 64) — Андре Силва (Поульсен, 64), Нкунку.
Кельн: Швабе — Шмитц, Килиан, Хюберс, Хектор — Схири (Острак, 85), Озджан — Тильманн (Шиндлер, 62), Дуда (Ут, 62), Кайнц (Любичич, 62) — Андерссон (Лемперле, 85).
Предупреждения: Тильманн, Хюберс, Гвардиол.