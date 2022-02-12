Германия

Завершились четыре поединка чемпионата Германии.

Боруссия М в рамках поединка двадцать второго тура чемпионат Германии обыграла на своем поле Аугсбург со счетом 3:2.

Боруссия М — Аугсбург 3:2

Голы: Коне, 30, Хофманн, 46, Бенсебаини, 67 — Яго, 55, 90+3

Боруссия М: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Фридрих, Бенсебайни — Хофманн, Нойхаус — Коне, Плеа, Эмболо.

Аугсбург: Гикевич — Фрамбергер, Гауэлеу, Оксфорд, Яго — Хан, Дорш, Варгас, Моравек — Грегорич, Нидерлехнер.

Предупреждения: Плеа, Эльведи — Яго, Дорш

Фрайбург, в свою очередь, продолжает борьбу за зону еврокубков, но не смог обыграть Майнц на своем поле.

Фрайбург — Майнц 1:1

Голы: Петерсен, 69 — Хак, 31

Фрайбург: Флеккен — Кюблер, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер — Хефлер, Грифо, Шаллаи, Эггештайн, Чжон Ву Ен (Демирович, 85), Хелер.

Майнц: Центнер — Видмер, Белль, Хак, Ниакате, Аарон Мартин - Кор, Ли Чжэ Сон, Штах — Онисиво, Буркардт.

Предупреждения: Стах, Кор

Вольфсбург, в свою очередь, гостил у Айнтрахта Ф и добился победы со счетом 2:0 благодаря голам Крузе и Лукебакио. Герта же довольно неожиданно уступила безнадежному аутсайдеру чемпионата — Гройтер Фюрт.

Айнтрахт Ф — Вольфсбург 0:2

Голы: Крузе, 28, Лукебакио, 90+3

Гройтер Фюрт — Герта 2:1

Гол: Хргота, 1, 71 — Гехтер, 82