Германия

Наставник Баварии прокомментировал неожиданную осечку своих подопечных.

Мюнхенская Бавария уступила Бохуму в очередном матче чемпионата Германии (2:4).

Главный тренер "ротен" Юлиан Нагельсманн прокомментировал исход поединка, а также попытался найти причины такого результата.

"Ужасный первый тайм. Наш план не сработал, поэтому я не буду команду критиковать. Нужно было раньше делать замены — я промедлил и упустил момент.

Второй тайм полностью за нами, не считая того момента, когда мы чуть было не пропустили пятый мяч. Думаю, игра была бы веселее, если бы мы раньше забили второй мяч.

В конце концов, я поздравляю Бохум с заслуженной победой", — сказал специалист после матча.

В следующем туре Баварии предстоит домашний матч с Гройтер Фюрт. Отметим, что несмотря на поражение клуб по-прежнему лидирует в чемпионате, опережая Боруссию Д на 9 очков.