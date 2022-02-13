Германия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Германии.

Франкфуртский Айнтрахт в рамках 22-го тура немецкой Бундеслиги принимал Вольфсбург, однако так и не сумел реализовать преимущество в контроле мяча и создании опасных моментов, пропустив при этом по разу в каждом из таймов.

Обзор матча:

Айнтрахт Ф — Вольфсбург 0:2

Голы: Крузе, 28, Лукебакио, 90+3

Айнтрахт Ф: Трапп — Тута, Хинтереггер, Ндика — Да Коста (Кнауфф, 70), Якич (Хрустич, 85), Ленц (Костич, 62) — Соу, Камада (Хауге, 85) — Линдстрем, Борре (Пасиенсия, 70).

Вольфсбург: Кастеельс — Лакруа, Борнов, Брукс — Баку, Арнольд, Вранкс (Герхардт, 62), Руссийон (Штеффен, 72) — Филипп (Лукебакио, 62) , Крузе — Винд (Бялек, 90).

Предупреждения: Якич — Брукс, Штеффен.