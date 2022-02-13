Германия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Германии.

Фрайбург в домашнем поединке 22-го тура немецкой Бундеслиги против Майнца допустил досадную осечку, в результате которой пропустил РБ Лейпциг в зону Лиги чемпионов УЕФА. "Бело-черные" пропустили в середине первого тайма, после чего отыгрались лишь перед финальным отрезком поединка.

Обзор матча:

Фрайбург — Майнц 1:1

Голы: Петерсен, 69 — Хак, 31

Фрайбург: Флеккен — Кюблер, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер — Хефлер, Грифо, Шаллаи, Эггештайн, Чжон Ву Ен (Демирович, 85), Хелер.

Майнц: Центнер — Видмер, Белль, Хак, Ниакате, Аарон Мартин - Кор, Ли Чжэ Сон, Штах — Онисиво, Буркардт.

Предупреждения: Стах, Кор.