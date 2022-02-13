Германия

Полузащитник определился со своей международной пропиской.

Прогресс полузащитника немецкого РБ Лейпциг Кристофера Нкунку в текущем сезоне виден невооруженным взглядом.

Воспитанник французского Пари Сен-Жермен за 31 сыгранный поединок отличился 19 забитыми мячами и 13 голевыми передачами, благодаря чему привлек внимание топ-клубов по всей Европе.

Однако, для вызова 24-летнего исполнителя в национальную команду его страны этого оказалось недостаточно — Дидье Дешам не приглашал игрока ни на один из международных сборов, поэтому его опыт выступлений за юношеские сборные Франции различных возрастных групп так и остается единственным в личном послужном списке Нкунку.

Данным стечением обстоятельств захотела воспользоваться Федерация футбола Демократической Республики Конго, корни из которой имеет футболист, поэтому имеет право выбрать любую из двух национальных команд.

Тем не менее, представители Кристофера утверждают, что все мысли их клиента сосредоточены только на будущей карьере "Les Bleus".

Отметим, что в прошедшую пятницу РБ Лейпциг на своем поле обыграл Кельн (3:1), а на счету Нкунку оказался первый гол его команды в этой игре.