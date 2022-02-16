Германия

Функционер Баварии подозревает футбольных чиновников в неприязни к его клубу.

С недавних пор Немецкая футбольная лига, в состав которой входят все дивизионы футбола Германии, получила нового управляющего директора в лице Донаты Хопфен, чьей первой идеей в новой должности стало предложение реформировать систему розыгрыша "серебряной салатницы" — главного трофея Бундеслиги.

Новоиспеченный руководитель предложила ввести систему плей-офф борьбы за титул в конце сезона, по окончании основного раунда, участниками которого стало бы определенное количество лучших клубов за прошедший футбольный год.

Подобная идея понравилась далеко не всем. В частности, почетный президент несменного во уже последние несколько лет чемпиона Германии, мюнхенской Баварии, Ули Хенесс жестко раскритиковал данное предложение.

"Это просто одна из очередных попыток сместить Баварию с чемпионского трона. Я нахожу это предложение смешным.

В Бундеслиге есть 34 игровых тура, во время которых команды борются со всевозможными трудностями, а наиболее успешная из них становится чемпионом.

То, что предлагается сделать сейчас, не имеет ничего общего с повышением уровнем азарта. Новая управляющая лиги, по всей видимости, днем и ночью только и думает о том, как мы можем сломить доминирование Баварии. И сейчас ей в голову ударила новая "светлая" идея.

Такого нет ни в Англии, ни во Франции, ни в Испании, ни в Италии. Плей-офф есть в Кубке Германии и Лиге чемпионов — там этот формат более чем уместен. Но чемпионат должна выигрывать команда, которая была лучшей на протяжении всего года по совокупному показателю, а не просто удачно отыграла удачно в течение пары недель.

К тому же, когда проводить этот турнир? В конце сезона у нас в графике полуфиналы и финалы различных турниров. Думаю, что все это просто неудачная шутка", — подытожил функционер "Рекордмайстера".

Отметим, что по итогам текущего сезона Бавария может выиграть десятый чемпионский титул в немецкой Бундеслиге подряд.