Германия

Football.ua изучил биографию специалиста, который на протяжении нескольких десятилетий усердно выстраивал внутреннюю структуру "жеребцов".

Совсем недавно футбольную Германию сотрясла довольно неожиданная новость. Пост спортивного директора гладбахской Боруссии после стольких лет в клубе покинула настоящая легенда — Макс Эберль. Именно он создал столь успешный проект на Боруссия-Парк, о построении которого мы сегодня и поговорим.

48-летний специалист опустил занавес, проведя 8 428 дней и 14 часов в стане Гладбаха, отойдя от дел после более чем двух замечательных десятилетий.

За 23 года работы в Боруссии Эберль принял немало важных решений, многие из которых вернули команде статус и уверенность, невиданные со времен расцвета великого немецкого клуба в 1970-ых годах.

Бывший игрок мюнхенской Баварии, Бохума и Гройтер Фюрта завершил свою игровую карьеру именно в составе "жеребцов", прежде чем стать координатором их молодежной академии в 2005 году, а в 2008 году — спортивным директором. Именно благодаря ему многие превратились в настоящих суперзвезд на Боруссия-Парк — Марко Ройс, Данте, Хуан Аранго, Марк-Андре тер Штеген, Гранит Джака. И это лишь некоторые из них.

Однако его деятельность в Боруссии М не ограничивается исключительно успешными кадровыми решениями, так как помимо этого ряд его стратегических решений позволил команде превратиться из заурядного середняка и претендента на вылет в стабильного борца за место в еврокубках.

С первого полноценного сезона и вплоть до прошлой кампании Гладбах набирал в среднем 52 очка за сезон. В предыдущих 12 сезонах до прихода Эберля их средний показатель составлял 39. Средняя финишная позиция команды в Бундеслиге была седьмой, включая шесть попаданий в первую шестерку, что значительно выше их предыдущего среднего 12-го места, в которых нашлось место всего двум попаданиям в топ-6. Действительно, с сезона-2009/10 Боруссия занимает четвертое место после Баварии, Боруссии Дортмунд и леверкузенского Байера по общему количеству очков (668).

Гладбах также четыре раза попадал в Лигу чемпионов УЕФА, трижды выходя в групповой этап, и трижды играл в Лиге Европы УЕФА. В розыгрыше-2020/21 они вышли из группы-смерти, в которой рубились также мадридский Реал, миланский Интер и донецкий Шахтёр, тем самым впервые в этом веке сыграв в 1/8 финала главного еврокубка — возможно, это был венец карьеры Макса в качестве спортивного директора клуба.

В те годы он работал всего с семью тренерами: Хансом Майером, Михаэлем Фронтцеком, Люсьеном Фавром, Андре Шубертом, Дитером Хеккингом, Марко Розе и Ади Хюттером, продемонстрировав правильную последовательность.

Другим ключом был вышеупомянутый взгляд на не огранённые таланты, взять того же Марко Ройса.

"Я помню, как Ханс Майер спросил меня о подписании контракта с Марко Ройсом", — вспоминал Эберль. "Макс, тебе не кажется, что 800 000 евро для игрока Бундеслиги 2, забившего четыре гола — это большие деньги?"

«Если Ханс Майер говорит что-то подобное, то вы можете быть не уверены в целесообразности той или иной операции. Но Марко меня полностью убедил. Моя интуиция подсказывала мне, что мы купим игрока с колоссальным потенциалом, даже если 800 000 евро в то время были для Гладбаха очень большими деньгами. "

Дальше вы и сами все помните. Акции Ройса росли в геометрической прогрессии в Боруссии, которой он помог избежать вылета в 2011 году, а 12 месяцев спустя вывел их на четвертое место. "Жеребцы" неохотно расстались со своим ценным активом летом 2012 года, когда Ройс вернулся в родной клуб из Дортмунда. Его превращение из тощего изгоя, отвергнутого "шмелями", в мега-звезду Бундеслиги состоялось благодаря интуиции и настойчивости Эберля.

Очередной удачный ход спортдира БМ несколько остался в тени, однако это не означает, что не нужно заострять на нем внимание!

Хуан Аранго получил в Боруссии культовый статус далеко не сразу, перейдя на Боруссия-Парк из Мальорки в 2009 году. Даже Люсьен Фавр, в то время главный тренер команды, признался, что сомневался в нем, но венесуэлец отплатил клубу за доверие незабываемыми моментами и взятиями ворот!

Его первый гол за Гладбах был забит в его фирменном зрелищном стиле, и стал первым из 25 голов в 144 матчах Бундеслиги. Он также был одним из лучших креативщиков лиги за пять сезонов в Менхенгладбахе, сделав 48 голов в среднем почти в каждом третьем матче.

Если бы не наличие Мануэля Нойера, Марк-Андре тер Штеген, возможно, был бы лучшим и основным голкипером сборной Германии в последнем десятилетии. Хотя Эберль не стоял за его подписанием, тер Штеген поступил в клубную академию в возрасте четырех лет, он подтолкнул Люсьена Фавра к тому, чтобы подвинуть к основе второго самого молодого голкипера клуба после Уве Кампса.

"Он один из величайших вратарских талантов во всей Германии" — объявил Макс Эберль задолго до того, как тер Штеген был брошен в бой, сразу же завоевав доверие болельщиков после победы со счетом 5:1 над принципиальными соперниками из Кельна в Рейнском дерби. Это произошло после того, как тер Штеген помог сборной Германии до 17 лет выиграть чемпионат Европы в 2009 году, пропустив всего два гола в пяти играх на пути к триумфу.

Звонку из Барселоны нельзя было сопротивляться, и Эберль вновь извлек выгоду от продажи очередного таланта, которого он помог взрастить до статуса мировой звезды, как и в случае со швейцарским полузащитником Гранитом Джакой — одним из многих, кто поблагодарил Макса в соцсетях после новости о его отставке.

Эберль подписал Джаку из Базеля в 2012 году, а четыре года спустя швейцарец перешел в Арсенал, подарив своему клубу значительную сумму в копилку.

"Я очень уважаю то, что Макс создал в Гладбахе, — сказал Джака Sport1 в 2020 году. — Он отличный парень и как человек, и как менеджер. Он очень открытый и прямой, готов помочь и всегда рядом с игроками. На бумаге он спортивный директор, но это нечто большее — я действительно уважаю его как личность. Он знает футбол наизнанку и принял множество очень хороших решений за время своего правления».

В Гладбахе это работало идеально, но Джака убежден, что Эберль мог бы стать хитом, куда бы он ни пошел. "Он может качественно выполнять свою работу, где бы он ни был", — сказал он. "Он отлично знает футбольный мир и чувствует, что нужно клубу и команде".

Жаль, что Бундеслига лишилась столь самобытного и уникального функционера и любопытно, каким образом это решение отразиться на гладбахской Боруссии в обозримом будущем.

По материалам официального сайта Бундеслиги