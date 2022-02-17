Football.ua изучил биографию специалиста, который на протяжении нескольких десятилетий усердно выстраивал внутреннюю структуру "жеребцов".
Совсем недавно футбольную Германию сотрясла довольно неожиданная новость. Пост спортивного директора гладбахской Боруссии после стольких лет в клубе покинула настоящая легенда — Макс Эберль. Именно он создал столь успешный проект на Боруссия-Парк, о построении которого мы сегодня и поговорим.
48-летний специалист опустил занавес, проведя 8 428 дней и 14 часов в стане Гладбаха, отойдя от дел после более чем двух замечательных десятилетий.
За 23 года работы в Боруссии Эберль принял немало важных решений, многие из которых вернули команде статус и уверенность, невиданные со времен расцвета великого немецкого клуба в 1970-ых годах.
Бывший игрок мюнхенской Баварии, Бохума и Гройтер Фюрта завершил свою игровую карьеру именно в составе "жеребцов", прежде чем стать координатором их молодежной академии в 2005 году, а в 2008 году — спортивным директором. Именно благодаря ему многие превратились в настоящих суперзвезд на Боруссия-Парк — Марко Ройс, Данте, Хуан Аранго, Марк-Андре тер Штеген, Гранит Джака. И это лишь некоторые из них.
Однако его деятельность в Боруссии М не ограничивается исключительно успешными кадровыми решениями, так как помимо этого ряд его стратегических решений позволил команде превратиться из заурядного середняка и претендента на вылет в стабильного борца за место в еврокубках.
С первого полноценного сезона и вплоть до прошлой кампании Гладбах набирал в среднем 52 очка за сезон. В предыдущих 12 сезонах до прихода Эберля их средний показатель составлял 39. Средняя финишная позиция команды в Бундеслиге была седьмой, включая шесть попаданий в первую шестерку, что значительно выше их предыдущего среднего 12-го места, в которых нашлось место всего двум попаданиям в топ-6. Действительно, с сезона-2009/10 Боруссия занимает четвертое место после Баварии, Боруссии Дортмунд и леверкузенского Байера по общему количеству очков (668).
Гладбах также четыре раза попадал в Лигу чемпионов УЕФА, трижды выходя в групповой этап, и трижды играл в Лиге Европы УЕФА. В розыгрыше-2020/21 они вышли из группы-смерти, в которой рубились также мадридский Реал, миланский Интер и донецкий Шахтёр, тем самым впервые в этом веке сыграв в 1/8 финала главного еврокубка — возможно, это был венец карьеры Макса в качестве спортивного директора клуба.
В те годы он работал всего с семью тренерами: Хансом Майером, Михаэлем Фронтцеком, Люсьеном Фавром, Андре Шубертом, Дитером Хеккингом, Марко Розе и Ади Хюттером, продемонстрировав правильную последовательность.
Другим ключом был вышеупомянутый взгляд на не огранённые таланты, взять того же Марко Ройса.
"Я помню, как Ханс Майер спросил меня о подписании контракта с Марко Ройсом", — вспоминал Эберль. "Макс, тебе не кажется, что 800 000 евро для игрока Бундеслиги 2, забившего четыре гола — это большие деньги?"
«Если Ханс Майер говорит что-то подобное, то вы можете быть не уверены в целесообразности той или иной операции. Но Марко меня полностью убедил. Моя интуиция подсказывала мне, что мы купим игрока с колоссальным потенциалом, даже если 800 000 евро в то время были для Гладбаха очень большими деньгами. "
Дальше вы и сами все помните. Акции Ройса росли в геометрической прогрессии в Боруссии, которой он помог избежать вылета в 2011 году, а 12 месяцев спустя вывел их на четвертое место. "Жеребцы" неохотно расстались со своим ценным активом летом 2012 года, когда Ройс вернулся в родной клуб из Дортмунда. Его превращение из тощего изгоя, отвергнутого "шмелями", в мега-звезду Бундеслиги состоялось благодаря интуиции и настойчивости Эберля.
Очередной удачный ход спортдира БМ несколько остался в тени, однако это не означает, что не нужно заострять на нем внимание!
Хуан Аранго получил в Боруссии культовый статус далеко не сразу, перейдя на Боруссия-Парк из Мальорки в 2009 году. Даже Люсьен Фавр, в то время главный тренер команды, признался, что сомневался в нем, но венесуэлец отплатил клубу за доверие незабываемыми моментами и взятиями ворот!
Его первый гол за Гладбах был забит в его фирменном зрелищном стиле, и стал первым из 25 голов в 144 матчах Бундеслиги. Он также был одним из лучших креативщиков лиги за пять сезонов в Менхенгладбахе, сделав 48 голов в среднем почти в каждом третьем матче.
Если бы не наличие Мануэля Нойера, Марк-Андре тер Штеген, возможно, был бы лучшим и основным голкипером сборной Германии в последнем десятилетии. Хотя Эберль не стоял за его подписанием, тер Штеген поступил в клубную академию в возрасте четырех лет, он подтолкнул Люсьена Фавра к тому, чтобы подвинуть к основе второго самого молодого голкипера клуба после Уве Кампса.
"Он один из величайших вратарских талантов во всей Германии" — объявил Макс Эберль задолго до того, как тер Штеген был брошен в бой, сразу же завоевав доверие болельщиков после победы со счетом 5:1 над принципиальными соперниками из Кельна в Рейнском дерби. Это произошло после того, как тер Штеген помог сборной Германии до 17 лет выиграть чемпионат Европы в 2009 году, пропустив всего два гола в пяти играх на пути к триумфу.
Звонку из Барселоны нельзя было сопротивляться, и Эберль вновь извлек выгоду от продажи очередного таланта, которого он помог взрастить до статуса мировой звезды, как и в случае со швейцарским полузащитником Гранитом Джакой — одним из многих, кто поблагодарил Макса в соцсетях после новости о его отставке.
Эберль подписал Джаку из Базеля в 2012 году, а четыре года спустя швейцарец перешел в Арсенал, подарив своему клубу значительную сумму в копилку.
"Я очень уважаю то, что Макс создал в Гладбахе, — сказал Джака Sport1 в 2020 году. — Он отличный парень и как человек, и как менеджер. Он очень открытый и прямой, готов помочь и всегда рядом с игроками. На бумаге он спортивный директор, но это нечто большее — я действительно уважаю его как личность. Он знает футбол наизнанку и принял множество очень хороших решений за время своего правления».
В Гладбахе это работало идеально, но Джака убежден, что Эберль мог бы стать хитом, куда бы он ни пошел. "Он может качественно выполнять свою работу, где бы он ни был", — сказал он. "Он отлично знает футбольный мир и чувствует, что нужно клубу и команде".
Жаль, что Бундеслига лишилась столь самобытного и уникального функционера и любопытно, каким образом это решение отразиться на гладбахской Боруссии в обозримом будущем.
По материалам официального сайта Бундеслиги