Германия

38-летний японец отыграет еще один сезон, а потом присоединится к тренерскому штабу.

Айнтрахт Ф подписал контракт до 2027 года с 38-летним Макото Хасебе — сообщил официальный сайт "орлов".

Сезон-2022/23 опорный полузащитник проведет в качестве игрока, а затем присоединится к тренерскому штабу.

Хасебе в 2018 году завершил карьеру в сборной, проведя 114 матчей за национальную сборную Японии (2 гола).

Макото выступал за Урава Ред Даймондс (219 матчей во всех турнирах, 26 голов), Вольфсбург (159, 6), Нюрнберг (14, 0) и Айнтрахт Ф (255, 2).