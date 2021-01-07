Германия

Японский полузащитник является незаменимым исполнителем для "орлов".

Руководство Айнтрахта из Франкфурта не смущает возраст Макото Хасебе, поэтому японцу предложат новый контракт — сообщает Bild.

"Хасебе по-прежнему очень быстр, он блестяще исполняет свою роль на поле и просто невероятен с человеческой точки зрения, – заявил главный тренер Айнтрахта Ади Хюттер. – Макото — настоящая находка для Айнтрахта во всех отношениях. Конечно, мы постараемся уговорить его остаться".

Хасебе, которому 18 января исполнится 37 лет, планировал завершить карьеру игрока летом 2021 года. Его нынешний контракт с Айнтрахтом истекает 30 июня.

Хасебе, выступающий на позиции опорного полузащитника и могущий сыграть в центре обороны, провел 114 матчей (2 гола) за национальную сборную Японии и выступал за Урава Ред Даймондс (219 матчей во всех турнирах, 26 голов), Вольфсбург (159, 6), Нюрнберг (14, 0) и Айнтрахт Ф (208, 2).

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