Германия

Марсель Вениг предпочел продолжить карьеру во Франкфурте.

Айнтрахт подписал контракт с атакующим полузащитником Марселем Венигом до 30 июня 2025 года — сообщил официальный сайт "орлов".

У 17-летнего игрока 30 июня 2022 года заканчивается контракт с Баварией.

В нынешнем сезоне Марсель провел 17 матчей за Баварию U-19 (4 гола) и Баварию U-23 (1 гол).

Ранее сообщалось, что летом Айнтрахт покинет Костич.