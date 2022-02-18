Германия 18 февраля 2022, 11:38 Айнтрахт Ф подписал юного полузащитника Баварии Марсель Вениг предпочел продолжить карьеру во Франкфурте. Марсель Вениг, фото ФК Айнтрахт Ф 18 февраля 2022, 11:38 Айнтрахт подписал контракт с атакующим полузащитником Марселем Венигом до 30 июня 2025 года — сообщил официальный сайт "орлов". У 17-летнего игрока 30 июня 2022 года заканчивается контракт с Баварией. В нынешнем сезоне Марсель провел 17 матчей за Баварию U-19 (4 гола) и Баварию U-23 (1 гол). Ранее сообщалось, что летом Айнтрахт покинет Костич. Команды Айнтрахт Франкфурт Бавария Бавария U-19 Источники ФК Айнтрахт Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте