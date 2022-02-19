Завершился поединок чемпионата Германии.
Антони Модест, getty images
19 февраля 2022, 21:25
Кельн в рамках матча двадцать третьего тура немецкой Бундеслиги принимал на своем поле Айнтрахт Ф и добился минимальной победы.
Единственный гол во встрече забил Антони Модест на 84 минуте, что позволило Кельну подняться на шестое место.
Кельн — Айнтрахт Ф 1:0
Гол: Модест, 84
Кельн: Хорн — Шмитц (Шауб, 88), Килиан, Хюберс, Хектор — Кайнц (Тильманн, 80), Схири — Озджан, Любичич (Шиндлер, 80), Ут (Дуда, 88) — Андерссон (Модест, 61).
Айнтрахт Ф: Трапп — Чендлер (да Кошта, 82), Хинтереггер, Ндика, Тута (Ленц, 90), Костич — Роде (Камада, 46; Ламмерс, 90), Соу, Якич, Линдстрем (Хеуге, 76) — Борре.
Предупреждения: Андерссон — Хинтереггер, Якич