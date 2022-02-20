Германия

Завершился очередной матч чемпионата Германии.

В двадцать третьем туре немецкой Бундеслиги действующий чемпион страны Бавария принимала на своем поле Гройтер Фюрт.

Хозяева поля неожиданно для своих болельщиков пропустили первыми и ушли на перерыв проигрывая в счете — Хргота с помощью рикошета смог реализовать штрафной удар.

Тем не менее, второй тайм остался полностью за мюнхенцами — дубль Левандовски, а также автогол Грисбека и позднее взятие ворот в исполнении Чупо-Мотинга помогли лидеру чемпионата одержать непростую победу.

Бавария - Гройтер Фюрт 4:1

Голы: Левандовский, 46, Грисбек, 61 (автогол), Левандовски, 82, Чупо-Мотинг, 90+1 — Хргота, 42

Бавария: Ульрайх — Ричардс (Чупо-Мотинг, 46), Люка Эрнандес (Зюле, 53), Упамекано, Павар — Толиссо (Гнабри, 25), Киммих, Забитцер (Рока, 87), Сане (Ваннер, 87), Мюллер — Левандовски

Гройтер Фюрт: Линде — Иттер, Виргевер, Грисбек, Майерхефер — Тилльманн, Кристиансен, Дудзяк (Нильсен, 22), Зегуин (Грин, 69) — Левелинг (Бауэр, 62), Хргота (Пулулу, 69)

Предупреждения: Бауэр, Левандовски, Киммих