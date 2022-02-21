Германия

Football.ua подвел итоги очередному увлекательному уик-энду в немецком национальном первенстве.

Очередной тур в первой Бундеслиге был богат на разнообразные события, начиная от "борусского" дерби и заканчивая другими интересными эпизодами.

Вольфсбург — Хоффенхайм

После трех поражений кряду Хоффенхайм наконец-то возвращается на победную поступь. "Деревенские" на прошлой неделе "всухую" уделали Арминию, а в минувшую субботу добыли волевую победу над Вольфсбургом в его логове.

Кастельс — Лакруа, Борнов (Ф. Нмеча, 83), Брукс — Р. Баку, Арнольд, Вранкс (Герхардт, 65), Руссильон (Бялек, 90+1) — Филипп (Лукебакио, 65), Винд, Крузе

Бауманн — Пош (Бруун-Ларссен, 70), Фогт (Нортвейдт, 43), Хюбнер — Бебу, Крамарич, Самассеку (Руди, 70), Баумгартнер, Д. Раум — Даббур (Кадержабек, 46), Жоржиньо Риттер (Акпогума, 86)

На 13 минуте гости ответили опасным моментов Ильхаса Бебу, который дважды наносил удары из пределов штрафной "волков", после первого из которых Максу Арнольду пришлось выбивать игровой снаряд с "ленточки", а добивание тоголезца пришлось выше ворот.

Команда Флориана Кофельдта создала два своих шанса, однажды конвертировав его в забитый мяч. Ну как создала, в одном эпизоде арбитр вполне мог назначать пенальти за попадание мяча в руку Рауму после прострела Баку, но его свисток промолчал. А незадолго до перерыва дебютным голом в составе "заводских" отметился Йонас Винд, пришедший этой зимой из Копенгагена. Датчанин получил пас в левый полуфланг от Макса Филиппа, в касание расстреляв правую "девятку". С почином!

Во второй половине встречи банде Себастьяна Хеннеса хватило всего-то пяти минут, чтобы не только сравнять счет, но и выйти вперед. Сперва роскошным голом боковыми "ножницами" (см. голы тура) отметится Якоб Бруун-Ларссен, некогда надежда Боруссии из Дортмунда, а вскоре после скидки пяткой от Давида Раума отличился Андрей Крамарич.

В самой концовке хозяева несколько поддавили дерзких приезжих, но после плотного удара Винда головой выше всяких похвал сыграл Оливер Бауманн, парировавший на угловой этот удар.

Вот так Вольфсбург мог добыть третью победу кряду, но по итогу остался у разбитого корыта.

Бавария добыла непростую победу над Гройтер Фюртом

"Байерн" как-то забуксовал в последнее время. Переход на систему с Команом и Гнабри в роли вингбеков — это, конечно, круто, вот только она не принесла необходимого эффекта. Скорее, послужила причиной потерь очков с Бохумом и неожиданной ничьей в Зальцбурге.

Ульрайх — Павар, Упамекано, Л. Эрнандес (Зюле, 53), О. Ричардс (Чупо-Мотинг, 46) — Киммих — Забитцер (Рока, 87), Мюллер, Толиссо (Гнабри, 25), Сане (Ваннер, 87) — Левандовски

Потенциальная ничья или поражение в домашней игре с Гройтер Фюртом могло вызвать уже очень серьезные вопросы к Юлиану Нагельсманну и команде. К счастью для них, класса "роттен" хватает для уверенных побед над подобными соперниками. Да, "трилистники" сумели выиграть первый тайм, но толку с того?

Бранимир Хргота, настоящий аксакал Бундеслиги, рикошетом от колена Марселя Забитцера не оставил Свену Ульрайху ни единого шанса. Гройтер не реализовал еще два классных момента, но на второй тайм вышла уже совсем другая Бавария.

"Роттен" быстренько сравняли счет (Левандовски с паса то ли Гнабри, то ли Чупо-Мотинга, смотря с какой стороны разглядывать этот эпизод:-)), а далее сработали и замены Нагельсманна. Именно вышедший вместо Эрнандеса Зюле четкой скидкой в район дальней штанги позволил Роберту оформить дубль. Закончилось все фирменным для хозяев Альянц Арены безжалостным разгромом, однако не стоит устраивать шапкозакидательские настроения.

Гройтер Фюрт откровенно отдал сопернику второй тайм, что и вылилось в такой счет. Игра Баварии все еще далека от идеала и это не может не пугать ее многочисленных поклонников.

Дерби Боруссий

Вот скажите честно, вы могли себе представить подобный результат при всех кадровых и психологических проблемах Дортмунда? Что Боруссия на волне двух последних домашних поражений с общим счетом 4:9 вдруг соберется и вынесет на лопате пусть не менее кризисный, но солидный по именам Гладбах Адди Хюттера?

Кобель — Джан, Хуммельс, Загаду (Понграчич, 42) — Торган Азар (Вольф, 68), Дауд, Беллингэм, Геррейру (Шульц, 67) — Рейна (Брандт, 30), Мален (Мукоко, 68), Ройс

Зоммер — Гинтер, Фридрих (Тюрам, 46), Эльведи — Лайнер (Скалли, 67), Коне (Крамер, 78), Нойхаус, Бенсебаини — Хофманн, Эмболо, Плеа

Дортмунд выдал мощнейшее сольное представление на Сигнал Идуна Парк, и лучшее со времен известных 6:1 против "жеребцов" еще при Петере Боше.

Солировал активно критикуемый капитан "шмелей" Ройс, впервые в карьере сделавший 2+3 по гол+пас в одном матче чемпионата. Если кто забыл, ранее он выступал как раз в составе Гладбаха. Но все мы понимаем, кто всегда был и навсегда останется командой его сердца.

Сперва Марко забил сам, затем потрясающим пасом отправил в прорыв Дониелла Малена, а во втором тайме позволил отличиться Мариусу Вольфу (см. голы тура) и Юссуфе Моукоко, парням, которым по-хорошему нужно давать гораздо больше возможностей и игровых минут. Они реально вносят какую-то легкость и динамику в игру своей команды!

Кроме того, кэп не пожадничал, отдав заработанный хозяевами пенальти на последних минутах Эмре Джану, тем самым очевидно лишив себя шансов на хет-трик. Вот так и подобает играть настоящему вожаку, а не тому поникшему человеку, который в недоумении и прострации семенит по полю в моменты кризисных ситуаций и обстоятельств!

Но давайте не будем забывать и о Грегоре Кобеле. Если бы не сэйвы швейцарца, то не видать БД победы, как своих ушей. Наконец-то хотя бы за пост №1 в клубе можно быть спокойным!

Флориан Нойхаус до матча сказал следующее: "Наша цель — обыграть их. Мы хотим еще раз в сезоне причинить им боль. Мы все прекрасно понимаем, насколько важна эта игра в нашей ситуации". Что ж, максимум боли, которую причинил Гладбах Дортмунду в этой встрече — боль в коликах от безудержного смеха местной публики.

Если серьезно, то сколько еще продержится Адди Хюттер на своем посту? Прогресса команды как не было, так и не видно.

А если еще серьезнее, то уже в первом тайме из-за травм поле покинули Джованни Рейна (только ведь успел восстановиться!) и Дан-Аксель Загаду. Перед ближайшими играми это не может не волновать. У Марко Розе просто не остается альтернатив, кроме того, чтобы сыграть в Глазго в грядущий четверг с тройкой центрбеков Джан-Понграчич-Хуммельс, как и в этом матче.

Коротко об остальных:

— Учитывая двигающуюся по синусоиде форму дортмундской Боруссии Байеру следовало бы поднажать и активно подпереть "шмелей", однако после подобных матчей как с Майнцем есть ощущение, что не видать Леверкузену второго места, как своих ушей (3:2). "Аптекари" сумели открыть счет усилиями Патрика Шика, затем Арон Карикол блестяще реализовал штрафной (см. голы тура), но ближе к эндшпилю Лукас Аларио мощным ударом, казалось, поставил точку в этой игре.

Однако парни Бо Свенссона далеко не та команда, с которой можно расслабиться и потерять концентрацию. Особенно Байеру, который умеет отдать выигрышный матч в этом сезоне. "Карнавальщикам" хватило всего-то четырех минут, чтобы вырвать эмоциональную победу. Сперва Жан-Пол Боэтиюс классно поймал мяч на отскоке, а после Маркус Ингвартсен сыграл расторопнее всех при неразберихе в штрафной гостей.

Любопытно, что оба игрока буквально за две минуты до взятия ворот Боэтиюса появились на замену вместо Кора и Онисиво. Браво! Кроме того, Майнц впервые с 2017 года сумел одолеть этого соперника. Пустячок, а приятно.

— Унион несколько забуксовал в последнее время. В начале года "железным" удались две ярких победы над Хоффенхаймом и гладбахской Боруссией, после чего последовали три подряд поражения, причем все с нулем в графе "забитых мячей" — 0:2 от Аугсбурга, 0:3 от Дортмунда, и вот теперь 0:1 от Арминии.

Единственный гол билефельдцев пришел на 53 минуте, когда Масая Окугава (см. интересные факты) успел сориентироваться после своевременной передачи от Патрика Виммера и расстрелять дальний угол ворот Андреса Люте. У Виммера, к слову, это уже шестой ассист в этом розыгрыше чемпионата. У ближайшего преследователя, Флориана Крюгера, всего два голевых паса.

— Фрайбург вовремя спохватился и понял, что такими темпами может потерять место не то что в Лиге чемпионов, а и в Лиге Европы, минимально переиграв Аугсбург в гостях (2:1). Легенда "грифов" Нильс Петерсен открыл счет уже на 3 минуте, головой замкнув подачу Шаллаи, но "фуггеры" сумели отыграться благодаря бильярдному удару Михаэля Грегорича. Победный мяч пришел, да-да, после стандарта, точнее, его розыгрыша и удара Нико Шлоттербека после отскока.

— В битве нижней части таблицы Штутгарт разошелся миром с Бохумом (1:1). Оба гола пришли во втором тайме и оба оказались на счету игроков Томаса Рейса. Сперва Армел Белла-Котчап срезал мяч в свои ворота, а в компенсированное ко второму тайму время Эдуард Левен (см. интересные факты) реализовал пенальти.

— В матче вечернего субботнего слота Кельн победил Айнтрахт благодаря взятию ворот Антони Модеста (1:0). Француз ускакал на свидание с голкипером после передачи от Шхири, переправив ему в "домик" игровой снаряд. "Козлики" уже забили больше голов на этом этапе сезона (см. интересные факты), чем за всю прошлую кампанию и вряд ли намерены на этом останавливаться.

Они, кстати, до поединка Лейпцига в Берлине и вовсе вскарабкались в зону Лиги Европы. Последний раз команда, тогда еще руководимая Петером Штёгером, выступила там посредственно, обыграв там лишь БАТЭ да немотивированный Арсенал в предпоследнем туре, причем тем же борисовчанам и вовсе уступил на выезде.

— Вслед за Боруссией Дортмунд шесть мячей в ворота соперника отгрузил и Лейпциг, уничтоживший Герту во втором тайме (6:1). На 20 минуте Бенжамин Хенрикс рикошетом от защитника открыл счет, но "старая дама" захватила инициативу в начале второй половины встречи, отыгралась усилиями Стевана Йоветича, а также создала еще несколько моментов, однако команду подвел Марк Оливер Кемпф.

Центрбек хозяев откровенно не успел за рывком Нкунку, совершив "фол последней надежды".После этого хозяева откровенно поплыли, а их оборона напоминала известный мем с кукурузной палочкой вместо дверного замка. Кристофер оформил дубль, а его партнеры забивали голы на любой вкус и с любой дистанции.

— P.S. Данила Сикан отметился дебютным голом в составе Ганзы, принесшим ростокчанам результативную ничью (1:1).

Интересные факты:

— Патрик Шик забил 20 голов за Байер после 23 туров. Подобный трюк не удавался никому до чешского форварда в Леверкузене! Кроме того, он является вторым игроком-иностранцем после Димитара Бербатова, которому удалось забить 20+ голов в одном сезоне Бундеслиге за "аптекарей".

— Майнц выиграл пять последних домашних матчей в Бундеслиге. Лучшая серия со времен Томаса Тухеля!

— Якоб Бруун-Ларссен забил 4 гола в этом сезоне Бундеслиги за Хоффенхайм, что является его лучшим показателем в карьере в чемпионате.

— Андрей Крамарич также забил 4 в этой кампании.

— Последний раз Штутгарт проигрывал Бохуму аж в 1987 году!

— Наставник бохумцев Томас Рейс, к слову, когда-то играл за молодежку "швабов".

— Эдуард Левен (Бохум) забил свой первый пенальти в профессиональной карьере.

— Нильс Петерсен забивает гол за Фрайбург первым же своим ударом в матче вторую неделю кряду.

— Гол легенды "грифов" еще и стал 12-ым голом головой для его команды в этом сезоне, что является новым клубным рекордом.

— Сейчас у Масая Окугавы девять голов в Бундеслиге за Арминию, что равняется общему количеству голов, забитых за клуб его соотечественником Кадзуо Одзаки в 1980-х годах.

— Билефельд продлил свою домашнюю беспроигрышную серию до шести игр, что стало их лучшей серией с момента возвращения в Бундеслигу. Однако это была лишь их вторая победа за последние 13 матчей на Schüco-Arena.

— Антони Модест семь раз выводил Кельн вперед в этом сезоне!

— Из 12 игр Бундеслиги, в которых Модест забил в этом сезоне, Кельн проиграл лишь одну. Кроме того, "козлики" были побеждены в четырех из 12 игр без голов француза.

— Сейчас на счету Кельна 35 голов в Бундеслиге — на один больше, чем за всю прошлую кампанию!

— Роберт Левандовски забил 28 голов после 23 игровых дней, тем самым повторив свой же рекорд, установленный в прошлом сезоне.

— Успешный штрафной Бранимира Хрготы на 42-й минуте матча с Баварией стал первым случаем, когда мюнхенцы пропустили прямым ударом со штрафного с тех пор, как 2 февраля 2019 года Леон Бэйли забил против них за Байер из Леверкузена.

— 63 гола Боруссии Д после 23 туров — второй результат в их истории на этом отрезке после 65 голов в сезоне 2019/20.

— Боруссия Дортмунд забивала как минимум дважды во всех 12 домашних матчах Бундеслиги в этом сезоне (всего 39 голов, что на два больше, чем у Баварии).

— Победа над Гертой со счетом 6:1 стала самой крупной викторией на выезде для Лейпцига в Бундеслиге!

— Герта проиграла все 6 домашних игр немецкому детищу РБ.

— Лейпциг одержал больше побед (десять) и забил больше голов (45) против Герты, чем любой другой клуб Бундеслиги, с которым они сталкивались.

Лучший гол 23 тура:

Патрик Шик (Байер)

Арон Карикол (Майнц)

Михаэль Грегорич (Аугсбург)

Йонас Винд (Вольфсбург)

Якоб Бруун-Ларссен (Хоффенхайм)

Мариус Вольф (Боруссия Дортмунд)

Амаду Айдара (Лейпциг)

"Юрари" Поульсен (Лейпциг)

Лучший тренер 23 тура:

Бо Свенссон (Майнц) — волевой камбэк его парней против Байера на своем поле (3:2)

Штеффен Баумгарт (Кельн) — победа над непростым Айнтрахтом, которая приблизила его команду к зоне Лиги Европы

Марко Розе (Боруссия Дортмунд) — погром его бывшей команды, гладбахской Боруссии, на своем поле

Лучший игрок 23 тура:

Связка из Майнца Жан-Пол Боэтиюса и Маркуса Ингвартсена, организовавшая камбэк в домашней игре с Байером спустя несколько минут после выходов на замену

Антони Модест (Кельн) — победный гол в ворота Айнтрахта, позволивший "козликам" вскарабкаться в зону еврокубков

Связка Гнабри-Левандовски-Чупо-Мотинг, подарившие Баварии победу над Гройтер Фюртом во втором тайме (4:1)

Марко Ройс (Боруссия Д) и его дубль+хет-трик из ассистов во встрече против бывшего клуба