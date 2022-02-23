Германия

Спасать положение придется без главной ударной силы.

Шотландский Рейнджерс эффектно отправил в нокдаун дортмундскую Боруссию на ее собственном поле в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА (4:2).

Боруссия Д — Рейнджерс 2:4 Видео голов и обзор матча

Очевидно, что в ответной игре в Глазго "шмели" будут стараться отыграться за досадную неудачу, однако делать это им придется без своего главного бомбардира.

Норвежский нападающий Эрлинг Холанд в последний раз в текущем сезоне появлялся на футбольном поле еще 22 января в матче против Хоффенхайма (3:2), после чего вновь отправился в лазарет из-за проблем с мышцами.

Определенные надежды на возвращение автора 23 голов и шести голевых передач в 20 матчах за Боруссию в этом сезоне появились, когда футболист вышел на тренировочное занятие вечером в понедельник вместо с резервным составом дортмундцев.

Однако, как сообщает немецкая пресса, в состав делегации "шмелей", которая уже отправилась в столицу Шотландии, Холанд так и не полетел, поэтому Боруссии придется спасать положение без его непосредственной помощи.

Матч Рейнджерс — Боруссия Д состоится 24 февраля, начало в 22:00 по киевскому времени.