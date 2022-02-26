Германия

Пропонуємо переглянути найкращі моменти зустрічі.

У рамках 24-го туру німецької Бундесліги Гоффенгайм на своєму полі був змушений відіграватися під час поєдинку проти Штутгарта, який іде передостаннім у турнірній таблиці. Однак, підопічні Себастьяна Хенесса зрештою зуміли довести гру до власної перемоги завдяки дублю Крістофа Баумгартнера у останні п’ять хвилин основного часу.

Огляд матчу:

Гоффенгайм — Штутгарт 2:1

Голи: Баумгартнер, 85, 90 — Ендо, 58.

Гоффенгайм: Бауманн — Пош, Грилліч, Хюбнер — Кадержабек (Даббур, 70), Баумгартнер, Гайгер (Руді, 58), Крамаріч, Раум — Бебу (Штіллер, 70), Рюттер (Бруун Ларсен, 81).

Штутгарт: Мюллер — Штенцель (Массімо, 73), Мавропанос, Антон, Іто — Мармуш (Томмі, 86), Ендо, Каразор, Мангаля (Ферстер, 37), Фюріх (Калайджич, 46) — Тіагу Томаш.

Попередження: Гайгер, Баумгартнер, Хюбнер — Антон, Ферстер.