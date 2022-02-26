Германия

Відбувся черговий матч німецької Бундесліги.

У рамках матчу 24 туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія в гостях мінімально обіграла Айнтрахт із рахунком 1:0.

Єдиний та переможний м'яч був забитий у середині другого тайму, а його автором став Лерой Сане, який скористався точною передачею від Йосуа Кімміха.

Після 24 турів Баварія набрала 58 очок і впевнено лідирує у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини, випереджаючи Боруссію Д на дев'ять балів, але маючи на одну гру більше. У Айнтрахта 31 очко та 10 рядок.

Айнтрахт — Баварія 0:1

Гол: Сане, 71.