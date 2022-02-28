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Аугсбург — Борусія Д, Getty Images
28 февраля 2022, 09:35
У гостьовому поєдинку 24-го туру німецької Бундесліги дортмундська Боруссія зробила черговий подарок мюнхенській Баварії, утративши перемогу на полі Аугсбурга наприкінці гри.
Огляд матчу:
Аугсбург — Борусія Д 1:1
Голи: Саренрен-Безе, 78 — Азар, 35
Аугсбург: Гікевич — Оксфорд, Гаулеу, Удуохай — Каліджиурі, Майєр, Дорш (Груесо, 59), Педерсен (Педерсен, 71) — Грегоріч (Саренрен-Безе, 70) — Пепи (Нідерлерхнер, 59), Варгас (Гюнтер, 89).
Борусія Д: Кобель — Джан, Хуммельс, Понграчіч — Азар, Вітсель, Геррейру — Дауд (Рейнір, 81), Беллінгем — Брандт (Вольф, 68), Мален (Мукоко, 68).
Попередження: Варгас, Дорш — Беллінгем.