Германия

"Сорокам" доведеться виплатити суттєву суму.

Ньюкасл продовжує роботу на трансферному ринку з метою пошуку посилення складу у найближче літнє вікно.

Як повідомляє видання L'Equipe, "сороки" націлилися на півзахисника Байєра Муссу Діабі, але за нього доведеться викласти велику суму.

Джерело стверджує, що "фармацевти" зажадали за французького футболіста близько 100 мільйонів євро.

Нагадаємо, що взимку 2020 року Мусса Діабі підписав нову довгострокову угоду з леверкузенцями.