Леверкузенцы оформили новые сделки с двумя футболистами.
Эдмонд Тапсоба, getty images
17 декабря 2020, 17:59
Байер подписал новые контракты с защитником Эдмондом Тапсоба и полузащитником Муссой Диаби, сообщает официальный твиттер-аккаунт клуба.
Диаби поставил подпись под сделкой до лета 2025-го года. Тапсоба, в свою очередь, продлил соглашение до лета 2026-го года.
Французский полузащитник пришел в команду летом 2019 года из Пари Сен-Жермен за 15 миллионов евро.
Тапсоба, в свою очередь, пришел в январе этого года из Витории Гимараеш и обошелся леверкузенцам в 18 миллионов евро.