Германия

Леверкузенцы оформили новые сделки с двумя футболистами.

Байер подписал новые контракты с защитником Эдмондом Тапсоба и полузащитником Муссой Диаби, сообщает официальный твиттер-аккаунт клуба.

Диаби поставил подпись под сделкой до лета 2025-го года. Тапсоба, в свою очередь, продлил соглашение до лета 2026-го года.

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Moussa Diaby and Edmond Tapsoba have signed contract extensions! pic.twitter.com/UzYQwBl4LU — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) December 17, 2020

Французский полузащитник пришел в команду летом 2019 года из Пари Сен-Жермен за 15 миллионов евро.

Тапсоба, в свою очередь, пришел в январе этого года из Витории Гимараеш и обошелся леверкузенцам в 18 миллионов евро.