Германия

Команда наступного сезону може знову залишитися поза Першою Бундеслігою.

Гельзенкірхенський Шальке, разом із зміною титульного спонсора, вирішив радикально змінити свій звичний ритм життя ще й у спортивному плані.

Ні для кого не є таємницею, що "кобальтові" наразі переживають далеко не найбільш удалі часи, продовжуючись боротися за місце у Першій Бундеслізі на наступний сезон.

Відставання від бременського Вердера, який іде третім у турнірній таблиці, наразі складає усього чотири очки, проте "музики" хоча б перемагають у своїх матчах, чого не можна сказати про "королівських синіх", які набрали лише одне очко за останні два тури.

Саме домашня поразка від Ганзи у рамках 25-го туру, із якою Шальке "допоміг" український форвард суперників Данило Сікан, стала останньою для головного тренера команди Дімітріоса Граммозіса.

Грецький керманич пропрацював із командою з березня 2021 року, упродовж 38 матчів, набиравши по 1,34 бали за гру у середньому.

Разом із спеціалістом, у відставку також відправлено його помічника Свена Піпенброка та тренера воротарів Уїла Коорта.

Таким чином, Граммозіс став вже восьмим тренером Шальке, якого команда запросила до виходу за останні три роки.