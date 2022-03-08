Германия

Джед Спенс проводить дуже потужний сезон у Чемпіоншипі.

Захисник Мідлсбро, права якого належать Нотінгему, Джед Спенс зацікавив низку клубів вище за рангом.

Предметний інтерес до правого захисника проявляє мюнхенська Баварія, повідомляє Флоріан Плеттенберг. Німецький гранд ще не робив офіційної пропозиції щодо Спенса, але вже неодноразово відправляв свої скаутів на матчі Чемпіоншипу.

Окрім Баварії, у послугах футболіста зацікавлена низка неназваних клубів АПЛ.

Ориєнтирована вартість трансферу може складати 12-14 млн євро.

В поточному розіграші Чемпіоншипу на рахунку Спенса 30 матчів, у яких він відзначився одним забитим м'ячем, а також віддав три результативні передачі. До того ж, у його пассиві всього дві жовті картки.

Раніше повідомлялось про інтерес Баварії до півзахісника Аяксу.