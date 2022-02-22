Германия

Мюнхенцы хотят подписать нидерландского полузащитника.

Бавария продолжает работу на трансферном рынке с целью усиления средней линии в ближайшее летнее окно.

Как сообщает издание Sport1, мюнхенский клуб сделал своей приоритетной целью подписание Райана Гравенберха.

Полузащитник провел 10 матчей в составе национальной сборной Нидерландов (1 гол) и 91 матч во всех турнирах за Аякс (10 голов).

Напомним, что ранее Райан Гравенберх отказался покинуть Аякс в статусе свободного агента из благодарности к клубу.