Мюнхенцы хотят подписать нидерландского полузащитника.
Райан Гравенберх, getty images
22 февраля 2022, 21:12
Бавария продолжает работу на трансферном рынке с целью усиления средней линии в ближайшее летнее окно.
Как сообщает издание Sport1, мюнхенский клуб сделал своей приоритетной целью подписание Райана Гравенберха.
Полузащитник провел 10 матчей в составе национальной сборной Нидерландов (1 гол) и 91 матч во всех турнирах за Аякс (10 голов).
Напомним, что ранее Райан Гравенберх отказался покинуть Аякс в статусе свободного агента из благодарности к клубу.