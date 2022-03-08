Германия

Леверкузенський клуб пожертвує українцям понад 150 тисяч євро.

Події останніх днів в Україні, яка зазнає чергового акту агресії з боку РФ, є зараз найбільш обговорюваною темою в суспільстві.

Клуб німецької Бундесліги — леверкузенський Байер випустив спеціальну форму до майбутнього матчу проти Кельна, яка миттєво розійшлася через офіційний сайт команди.

Кожен комплект форми коштував 80 євро, а було продано 1930 одиниць. Виручені кошти, а це близько 155 тисяч євро, сприятимуть українському народу.

На цій формі "аптекарі" розмістили герб міста Леверкузен, а також витончено представили логотип клубу.

Матч між Байером та Кельном відбудеться 13 березня, а стартовий свисток прозвучить о 16:30 за київським часом.