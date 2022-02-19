Германия

Чех еще и справился с этой задачей быстрее остальных футболистов в истории клуба.

Леверкузенский Байер накануне не познал успеха в гостевом поединке 23-го тура немецкой Бундеслиги, уступив Майнцу (2:3).

Майнц — Байер 3:2 Видео голов и обзор матча

Несмотря на негативный результат выступления "фармацевтов", их нападающий Патрик Шик, который продолжает преследовать форварда мюнхенской Баварии Роберта Левандовски в гонке бомбардиров, оформил свой 20 мяч в текущем сезоне.

Согласно информации статистического портала Opta, данный показатель позволил 26-летнему чеху стать первым игроком Байера с сезона-2012/13, сумевшему достичь такого показателя результативности за сезон.

До Патрика подобным достижением отличался немецкий нападающий Штефан Кисслинг, который в итоге забил 25 голов за футбольный год.

Примечательно, что по динамике поражения чужих ворот Шик опережает всех футболистов в истории Байера, так как забил 20 голов уже к 23 туру национального первенства.

Отметим, что чешский нападающий перебрался в Леверкузен из римской Ромы осенью 2020 года за 26,5 млн евро.