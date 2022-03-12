Германия

До вашої уваги результати трьох поєдинків 26-го туру чемпіонату Німеччини за 12 березня.

У рамках 26-го туру німецької Бундесліги лідер турнірної таблиці, мюнхенська Баварія, вирушила в гості до Хоффенхайма, який веде цього сезону боротьбу за зону Ліги чемпіонів.

На 32-й хвилині першого тайму господарі поля вийшли вперед завдяки голу Баумгартнера, але буквально перед перервою Левандовський повернув паритет на табло.

У другій половині зустрічі чинний чемпіон Німеччини володів помітною перевагою, проте більше команди у цьому протистоянні не забивали. Підсумковий рахунок – 1:1.

Хоффенхайм — Баварія 1:1

Голи: Баумгартнер, 32 — Левандовські, 45+3

У паралельному матчі Фрайбург приймав на своєму полі Вольфсбург, де команди влаштували "перестрілку" голами, переможцем з якої вийшли господарі (3:2) та піднялися на четвертий рядок у турнірній таблиці Бундесліги.

Фрайбург — Вольфсбург 3:2

Голи: Гріфо, 7, 44, Шлоттербек, 87 — Крузе, 52, Арнольд, 84

Крім того, Уніон Берлін зійшовся у домашньому протистоянні зі Штутгартом.

Команди обмінялися по ходу матчу забитими м'ячами, але виявити сильнішого їм так і не вдалося – 1:1.

Уніон Берлін — Штутгарт 1:1

Голи: Авоні, 41 — Каладжич, 90