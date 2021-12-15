Германия

Хавбек "аптекарей" установил рекорд в немецкой Бундеслиге.

В настоящее время проходит поединок 16 тура немецкой Бундеслиги, в котором леверкузенский Байер встречается с Хоффенхаймом на свое поле.

В стартовом составе "аптекарей" на поле вышел полузащитник Флориан Вирц, для которого этот матч стал 50 в Бундеслиге.

По информации OptaFranz, Вирц стал самым молодым футболистом в истории, который провел 50 матчей в немецком чемпионате. На сегодняшний день Флориану 18 лет, 7 месяцев и 12 дней.

В нынешнем сезоне Вирц провел 13 матчей в Бундеслиге, в которых забил пять голов и отдал восемь голевых передач.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.