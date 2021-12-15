Хавбек "аптекарей" установил рекорд в немецкой Бундеслиге.
Флориан Вирц, Getty Images
15 декабря 2021, 22:57
В настоящее время проходит поединок 16 тура немецкой Бундеслиги, в котором леверкузенский Байер встречается с Хоффенхаймом на свое поле.
В стартовом составе "аптекарей" на поле вышел полузащитник Флориан Вирц, для которого этот матч стал 50 в Бундеслиге.
По информации OptaFranz, Вирц стал самым молодым футболистом в истории, который провел 50 матчей в немецком чемпионате. На сегодняшний день Флориану 18 лет, 7 месяцев и 12 дней.
В нынешнем сезоне Вирц провел 13 матчей в Бундеслиге, в которых забил пять голов и отдал восемь голевых передач.
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