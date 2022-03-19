Германия

Фанат господарів проявив неабияку влучність, проте у підсумку постраждала його команда.

Напередодні свій матч 27-го туру німецької Бундесліги мали зіграти Бохум та менхенгладбахська Боруссія, проте за 20 хвилин до кінця основного часу цієї гри годинник головного арбітра було остаточно зупинена.

Причиною цього став стакан пива, що його жбурнув із трибун у голову бокового арбітра один із фанатів господарів, після чого головний рефері Беньямін Кортус без усіляких сумнівів відправив обидві команди одразу до роздягальнь.

У підсумку, зустріч так і не було поновлено, а через декілька хвилин після інциденту представники національної першості сповістили проте, що відносно інциденту вже було відкрито дисциплінарне провадження, під час розгляду якого також буде вирішено долю ігрового часу, що залишався на момент зупинки гри до фінального свистка.

Як повідомляє німецька преса, постраждали арбітр Крістіан Гіттельманн був доставлений до лікарні для медичного обстеження після гри.

Anbei die Szene, die zum Spielabbruch geführt hat #BOCBMG pic.twitter.com/scqqCZY6ZV — Deutschlandfunk Sport (@DLF_Sport) March 19, 2022

"Бохум офіційно дистанціюється від тих, хто жбурляє стакани та будь-які предмети з трибун, і вибачається перед тим, хто постраждав через таку неприпустиму поведінку. Окрім того, ми, звичайно, сподіваємось, що Крістіан Гіттельманн почувається добре і що травма не виявиться серйозною", — ідеться у заяві господарів гри.

#BOCBMG klar und deutlich zu sehen das der Wurf von einem Bochum Fan gekommen ist pic.twitter.com/z4MYEQMzmb — Marv1900 (@161_marv) March 19, 2022

Бохум також пообіцяв встановити особу порушника та пожиттєво відсторонити його від відвідування домашніх матчів клубу.

Окрім того, вже після оголошення про дострокове завершення матчу, відбулася масова бійка між фанатами Боруссії М та працівниками правоохоронних органів на виході з фанатського сектору для гостей.