Германия

Функціонер не вірить у можливість відходу бомбардира до іншого клубу.

Контракт польського нападника Роберта Левандовські із мюнхенською Баварією добігає до свого кінця настільки стрімко, наскільки він продовжує вражати ворота суперників "Червоної машини".

Фактично, вже цього літа стартуватиме можливо останній рік у кар’єрі 33-річного гравця в складі багаторазових чемпіонів Німеччини, тому клуб має найближчим часом спробувати оформити продовження стосунків із своїм виконавцем.

Однак, голова правління "Рекордмайстера" Олівер Кан, коментуючи стан перемовин із Левандовські, Томасом Мюллером та Мануелем Ноєром, зауважив, що Баварія жодним чином намагається не квапитися з підписанням нових угод, бо впевнена у тому, що її гравці залишаться вірні клубу.

"Наші гравці ще мають контракти, які будуть чинними наступного сезону. Ми завжди говорили, що готові сідати за стіл переговорів за першої ж найліпшої нагоди. Ми, власне, це й зробимо, як прийде час. Це завжди було для нас пріоритетом, нічого змінювати тут не будемо.

Зокрема, стосовно Левандовські. У Роберта немає причин на те, аби покидати Баварію. Тут у нього є всі можливості для того, аби продовжувати йти вгору за кар’єрними сходами. Левандовські вже багато чого добився разом із нашим клубом, тому в майбутньому може вільно продовжувати робити те, що йому до вподоби", — заявив функціонер.

Нагадаємо, що напередодні польський форвард побив ще один рекорд Герда Мюллера.