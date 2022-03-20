У 27 турі німецької Бундесліги Лейпціг на власному полі зіграв унічию з Айнтрахтом (0:0).

Господарі володіли перевагою усі два тайми, але Трапп та захист Айнтрахата грали достатньо надійно. 

Лейпціг — Айнтрахт 0:0

РБ Лейпціг: Гулачі, Хенрікс, Орбан, Гвардіол, Сімакан, Анхеліньо, Айдара, Собослаі, Кампль (Форсберг, 60), Лаймер, Ольмо, Нкунку, Андре Сілва (Поульсен, 72).
 
Айнтрахт Ф: Трапп, Хінтереггер, Ндіка, Тута, Кнауфф (Ленц, 80), Костіч, Роде (Хрустіч, 46), Камада, Якіч, Ліндстрем (Хеуге, 66), Борре.
 
Попередження: Лаймер, Ндіка, Хінтереггер, Хрустіч.