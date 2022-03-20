Закінчився матч чемпіонату Германії.
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20 марта 2022, 18:29
У 27 турі німецької Бундесліги Лейпціг на власному полі зіграв унічию з Айнтрахтом (0:0).
Господарі володіли перевагою усі два тайми, але Трапп та захист Айнтрахата грали достатньо надійно.
Лейпціг — Айнтрахт 0:0
РБ Лейпціг: Гулачі, Хенрікс, Орбан, Гвардіол, Сімакан, Анхеліньо, Айдара, Собослаі, Кампль (Форсберг, 60), Лаймер, Ольмо, Нкунку, Андре Сілва (Поульсен, 72).
Айнтрахт Ф: Трапп, Хінтереггер, Ндіка, Тута, Кнауфф (Ленц, 80), Костіч, Роде (Хрустіч, 46), Камада, Якіч, Ліндстрем (Хеуге, 66), Борре.
Попередження: Лаймер, Ндіка, Хінтереггер, Хрустіч.