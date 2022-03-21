Германия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Німеччини.

В рамках 27-го туру німецької Бундесліги дортмундська Боруссія вирушила до Кельна, де фінальний свисток зафіксував нічийний результат.

"Джмелі" повели у рахунку вже на 8-й хвилині зустрічі завдяки голу Вольфа, але ще до перерви господарям вдалося повернути паритет на табло після забитого м'яча Андерссона.

Огляд матчу:

Кельн — Боруссія Д 1:1

Голи: Андерссон, 36 — Вольф, 8

Кельн: Швебе, Шмітц (Ехизібуе, 10), Кіліан, Хюберс, Хорн, Шауб (Тільманн, 68), Дуда, Озджан, Модест, Ут (Острак, 84), Андерссон (Олесен, 84).

Боруссія Д: Кобель, Джан, Аканджи, Геррейру (Брандт, 66), Вольф (Понграчіч, 87), Азар (Мален, 81), Вітцель, Рейна, Беллінгем, Пасслак (Хуммельс, 46), Холанд (Рейньер, 87).

Попередження: Вольф, Вітцель, Джан, Озджан, Дуда.