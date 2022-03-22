Германия

Канадський фулбек незабаром може знову вийти на футбольне поле.

У розпал січневого трансферного вікна надійшла тривожна звістка зі стану мюнхенської Баварії відносно стану здоров’я одного з її гравців — у канадського флангового захисника Альфонсо Девіса був діагностований міокардит, після чого футболіста довелося терміново відсторонити від будь-яких фізичних навантажень.

Подальша кар’єра 21-річного виконавця на той момент була поставлена під великі сумніви, однак із часом почала з’являтися обнадійлива інформація щодо його прийдешнього повернення на поле вже до початку квітня поточного року.

Втім, як повідомляє офіційний сайт Баварії, Альфонсо Девіс частково повернувся до тренувального процесу. Він провів 45 хвилин тренування у загальній групі, весь інший час посвятивши індивідуальним управам.

Варто нагадати, що 21-річний канадець не з'являвся на полі з 17 грудня минулого року. Загалом у поточному сезоні Альфонсо провів 23 поєдинки, у яких віддав 6 асистів.

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