Германия

Гравець Баварії несподівано занедужав.

Кваліфікація до чемпіонату світу-2022 в Катарі для збірної Німеччини вже залишилася позаду через удалі виступи "Бундестім" на груповому етапі відбору.

Однак, це зовсім не скасовує необхідність команди Ганса-Дітера Фліка провести березневий міжнародний збір на рівні з іншими міжнародними колективами.

Суперниками Німеччини під час товариських поєдинків стануть Ізраїль та Нідерланди відповідно, однак її тренерський штаб при цьому не зможе розраховувати на одного з представників мюнхенської Баварії у своїй лінії атаки.

Ідеться про Сержа Гнабрі, який, відповідно до повідомлення Німецького футбольного союзу, раптово занедужав під час підготовки команди до майбутніх ігор у німецькому місті Зінсхайм.

Тест гравця на COVID-19, як і попередні три, дав негативний результат, однак рішенням тренерського штабу все одно було відсторонення гравця від зборів.

Замість Гнабрі запрошення долучитися до лав національної команди отримав півзахисник дортмундської Боруссії Юліан Брандт.

Нагадаємо, що Німеччина зіграє проти Ізраїля 26 березня, а до Нідерландів поїде 29 березня. Обидві гри розпочнуться о 21:45 за київським часом.