Германия

Польський нападник близький до переходу до табору каталонців.

Роберт Левандовські розглядав різні варіанти продовження кар'єри у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Sportitalia, польський нападник зробив вибір на користь Барселони. Тепер каталонцям треба домовитись із Баварією.

Зазначимо, що загалом поляк за 37 матчів цього сезону забивши на клубному рівні 45 голів та віддавши чотири гольові передачі.

Нагадаємо, що Кан воліє бути більше залученим до переговорів Баварії відносно нових контрактів із гравцями.