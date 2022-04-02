Германия

Керманич Баварії розповів про стан власного підопічного.

Останнім часом мадридський Реал висловлює неабияку зацікавленість у підписанні нападника мюнхенської Баварії Сержа Гнабрі, проте його контракт із поточним клубом буде чинним ще, як мінімум, до кінця наступного сезону, тому в діючого чемпіона Німеччини ще є можливість домовитися із власним гравцем щодо подовження угоди.

"Маю чітку впевненість, що Серж у Баварії має все необхідне для того, аби розвиватися й надалі. Зокрема тренера, який дуже цінує його футбольні здібності.

Він — гравець дуже хорошого рівня, який останнім часом помітно прогресує та точно продовжуватиме робити це й у майбутньому.

Так, він трохи незадоволений власною позицією на полі, бо всі хочуть грати в якості десятки, проте в команді є 11 позицій, на кожну з яких потрібно знайти гравця.

Серж має сприймати як комплімент той факт, що він здатен грати на різних позиціях. У центральній зоні, безперечно, кожному грати комфортніше, проте є позиції на флангах, які також треба заповнювати", — заявив німецький фахівець.

Нагадаємо, що Гнабрі в поточному сезоні відіграв уже 36 матчів, забивши 13 м’ячів та віддавши дев’ять гольових передач.