Завершилися п'ять поєдинків 28 туру чемпіонату Німеччини.
Фрайбург - Баварія, Getty Images
02 апреля 2022, 18:30
В рамках 28 туру німецької Бундесліги Баварія вирушила в гості до Фрайбурга.
Незважаючи на те, що перший тайм завершився в нульову нічию, після перерви підопічні Юліана Нагельсманна зуміли здобути перемогу з рахунком 4:1.
Фрайбург – Баварія 1:4
Голи: Петерсен, 63 – Горецька, 58, Гнабрі, 73, Коман, 82, Забітцер, 90+4
У паралельному матчі леверкузенська Баєр приймав на своєму полі берлінську Герту та здобув перемогу з рахунком 2:1.
Баєр — Герта 2:1
Голи: Аларіо, 35, Бельарабі, 40 — Даріда, 42
Гоффенгайм — Бохум 1:2
Голи: Раум, 54 — Асано, 28, 59
Армінія — Штутгарт 1:1
Голи: Крюгер, 59 - Калайджич, 25
Айнтрахт — Гройтер Фюрт 0:0