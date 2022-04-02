Германия

Завершилися п'ять поєдинків 28 туру чемпіонату Німеччини.

В рамках 28 туру німецької Бундесліги Баварія вирушила в гості до Фрайбурга.

Незважаючи на те, що перший тайм завершився в нульову нічию, після перерви підопічні Юліана Нагельсманна зуміли здобути перемогу з рахунком 4:1.

Фрайбург – Баварія 1:4

Голи: Петерсен, 63 – Горецька, 58, Гнабрі, 73, Коман, 82, Забітцер, 90+4

У паралельному матчі леверкузенська Баєр приймав на своєму полі берлінську Герту та здобув перемогу з рахунком 2:1.

Баєр — Герта 2:1

Голи: Аларіо, 35, Бельарабі, 40 — Даріда, 42

Гоффенгайм — Бохум 1:2

Голи: Раум, 54 — Асано, 28, 59

Армінія — Штутгарт 1:1

Голи: Крюгер, 59 - Калайджич, 25

Айнтрахт — Гройтер Фюрт 0:0