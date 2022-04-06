Голи Гауелеу та Варгаса принесли в актив "фуггерів" три набрані очки.
Аугсбург - Майнц, Getty Images
06 апреля 2022, 21:25
У рамках 26 туру німецької Бундесліги Аугсбург приймав на своєму полі Майнц і здобув непросту перемогу з рахунком 2:1.
У першому таймі Гауелеу успішно реалізував пенальті і вивів господарів уперед, але після перерви, на 54-й хвилині, Відмер повернув паритет на табло.
Втім, радість гравців Майнца була недовгою, оскільки вже на 56-й хвилині Варгас забив і згодом приніс Аугсбургу переможний результат.
Аугсбург — Майнц 2:1
Голи: Гауелеу, 11 (пен.), Варгас, 56 — Відмер, 54