Германия

Голи Гауелеу та Варгаса принесли в актив "фуггерів" три набрані очки.

У рамках 26 туру німецької Бундесліги Аугсбург приймав на своєму полі Майнц і здобув непросту перемогу з рахунком 2:1.

У першому таймі Гауелеу успішно реалізував пенальті і вивів господарів уперед, але після перерви, на 54-й хвилині, Відмер повернув паритет на табло.

Втім, радість гравців Майнца була недовгою, оскільки вже на 56-й хвилині Варгас забив і згодом приніс Аугсбургу переможний результат.

Аугсбург — Майнц 2:1

Голи: Гауелеу, 11 (пен.), Варгас, 56 — Відмер, 54