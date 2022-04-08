Германия

Дортмундці відправили у ворота суперника два м'ячі.

Боруссія Д у рамках двадцять дев'ятого туру чемпіонату Німеччини вирушила в гості до Штутгарта і здобула перемогу.

"Джмелі" змогли набрати три очки завдяки двом голам Юліана Брандта — по одному в кожному з таймів.

Штутгарт — Боруссія Д 0:2

Голи: Брандт, 12, 71

Штутгарт: Мюллер – Штенцель, Мавропанос, Іто, Соса – Каразор, Ендо, Мангаля (Кулібалі, 62), Фюріх (Масімо, 78) – Мармуш (Томмі, 79), Тіагу Томаш.

Боруссія Д: Кобель – Джан, Хуммельс (Загаду, 46), Аканджі, Геррейру (Вольф, 75) – Азар, Дауд (Вітцель, 36), Рейна (Брандт, 6), Беллінгем – Ройс, Холанд.