Германия

Поєдинок чемпіонату Німеччини завершився у нульову нічию.

У рамках 29-го туру німецької Бундесліги леверкузенський Баєр вирушив у гості до Бохума.

Командам виявилося замало двох таймів, щоб виявити найсильнішого, тому фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Втім, на 65-й хвилині Баєр мав можливість вийти вперед, коли арбітр призначив пенальті у ворота Бохума, але стався курйозний момент, що коштував "фармацевтам" мінімальної перемоги.

Під час удару Мусса Діабі підсковзнувся і забив другим дотиком м'яча. Незважаючи на те, що форвард Баєра м'яч опинився у сітці воріт Бохума, гол довелося скасувати через цей другий дотик.

Бохум – Баєр 0:0

Бохум: Ріман – Соарес, Ляйч, Белла-Кочап, Гамбоа – Лосілла, Стафілідис – Асано (Блум, 81), Реджбечай (Льовен, 63), Пантович (Холтман, 63) – Полтер (Цоллер, 81)

Баєр: Градецький – Інкап'є, Тапсоба, Та (Баккер, 31), Коссуну – Арангіс, Андріх – Пауліньо (Белларабі, 66, Сінкгравен, 77), Демірбай (Паласіос, 77), Діабі – Шік (Аларіо, 77)

На 65-й хвилині Діабі не реалізував пенальті (порушення правил)