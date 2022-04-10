В рамках 29 туру німецької Бундесліги Айнтрахт вдома поступився Фрайбургу (1:2).

Вінченцо Гріфо вивів вперед гостей на 27 хвилині матчу. На початку другого тайму Костич рахунок зрівняв, а на 69 Петерсен забив другий м'яч Фрайбурга. 

Айнтрахт Ф — Фрайбург 1:2

Голи: Костич, 54  — Гріфо, 27, Петерсен, 69

Айнтрахт: Трапп — Тута, Хінтерегер, Н'діка, Кнауфф (Хрустіч, 76), Костич — Роде (Камада, 76), Соу (Якич, 31), Ліндстрем, Хауге — Борре (Пасенсія, 63).

Фрайбург: Флеккен — Гюнтер, Шлоттербек, Лінхарт, Кублер (Шмід, 82)- Хефлер, Еггештайн, Гріфо, Холер (Шлоттербек, 61), Шаллай (Петерсен 61) — Деміровіч (Чон, 61).

Попередження: Хінтереггер, Деміровіч, Лінхарт