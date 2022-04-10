Закінчився матч чемпіонату Німеччини.
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10 апреля 2022, 20:30
В рамках 29 туру німецької Бундесліги Айнтрахт вдома поступився Фрайбургу (1:2).
Вінченцо Гріфо вивів вперед гостей на 27 хвилині матчу. На початку другого тайму Костич рахунок зрівняв, а на 69 Петерсен забив другий м'яч Фрайбурга.
Айнтрахт Ф — Фрайбург 1:2
Голи: Костич, 54 — Гріфо, 27, Петерсен, 69
Айнтрахт: Трапп — Тута, Хінтерегер, Н'діка, Кнауфф (Хрустіч, 76), Костич — Роде (Камада, 76), Соу (Якич, 31), Ліндстрем, Хауге — Борре (Пасенсія, 63).
Фрайбург: Флеккен — Гюнтер, Шлоттербек, Лінхарт, Кублер (Шмід, 82)- Хефлер, Еггештайн, Гріфо, Холер (Шлоттербек, 61), Шаллай (Петерсен 61) — Деміровіч (Чон, 61).
Попередження: Хінтереггер, Деміровіч, Лінхарт