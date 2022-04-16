Германия

Нападник хоче грати понад усе.

Норвезький нападник дортмундської Боруссії Ерлінг Голанд у поточному сезоні страждає від регулярних пошкоджень, які неодноразово вибивали його з ігрового тонусу на клубному та міжнародному рівні.

Останній місяць 21-річний виконавець стабільно з’являвся на полі, проте все ніяк не міг відзначитися забитими м’ячами. Один результативний пас у зустрічі проти Штутгарта за п’ять ігор — не той показник, до якого цей виконавець устиг нас призвичаїти до цього.

Однак, зрештою, Голанд знову буде пропускати гру національної першості — проти Вольфсбурга в рамках 30-го туру німецької Бундесліги.

Головний тренер "джмелів" Марко Розе наступним чином прокоментував цю втрату: "Ерлінг ще не встиг остаточно позбутися болю у травмованій ділянці ноги.

Я отримав фотограф положення його кінцівки під час однієї з наших попередніх ігор — це жахливо.

Ви й самі можете здогадатися, що його щиколотка зазнала певних пошкоджень. Із нашого боку, нам варто запитати себе: чи потрібне глибоке сканування, чи ні?

Ми не можемо силоміць затягти гравця до апарату МРТ, якщо він сам цього не схоче. Ерлінг може бути доступним для наступної гри, якщо не буде відчувати біль.

Після гри проти Штутгарта, набряк дещо спав, тим не менш пошкодження буде дошкуляти йому ще протягом кількох наступних тижнів. Якщо у вас є подібна травма, то ви будете відчувати несамовитий біль кожного разу, як у цю ділянку тіла буде відбуватися удар.

Наразі, Ерлінг змагається з болем під час тренувань. Перед матчами він, імовірно, вживає знеболювальні.

Він — важливий гравець для нас, проте його доступність для повноцінного виконання обов’язків на полі зараз є більш важливою", — заявив німецький фахівець.

Нагадаємо, що проти Вольфсбурга Боруссія Дортмунд зіграє 16 квітня, о 16:30 за київським часом.