Директор Баварії висловився щодо футболіста команди.
олівер кан, getty images
17 апреля 2022, 15:10
Директор мюнхенської Баварії Олівер Кан висловився щодо ситуації щодо Роберта Левандовськи, яку останнім часом обговорюють в ЗМІ.
Деякі німецьки видання вважають, що поляк нещасливий в Баварії та має намір залишити клуб.
"Наразі Левандовськи має з нами діючий контракт. Ми знаходимось у постійному контакті із футболістом та його представниками заради того, щоб він залишився в клубі як можна довше.
Нещасливий? Покажіть меня нещасливого футболіста, який забиває по 30-40 м'ячів за сезон!", — вважає легенда клубу.
В поточному сезоні Левандовськи забив 47 м'ячів у 41 матчі за Баварію.
Відзначимо, що раніше наставник Барселони Хаві прокоментував можливе підписання футболіста.