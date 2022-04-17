Германия

Директор Баварії висловився щодо футболіста команди.

Директор мюнхенської Баварії Олівер Кан висловився щодо ситуації щодо Роберта Левандовськи, яку останнім часом обговорюють в ЗМІ.

Деякі німецьки видання вважають, що поляк нещасливий в Баварії та має намір залишити клуб.

"Наразі Левандовськи має з нами діючий контракт. Ми знаходимось у постійному контакті із футболістом та його представниками заради того, щоб він залишився в клубі як можна довше.

Нещасливий? Покажіть меня нещасливого футболіста, який забиває по 30-40 м'ячів за сезон!", — вважає легенда клубу.

В поточному сезоні Левандовськи забив 47 м'ячів у 41 матчі за Баварію.

Відзначимо, що раніше наставник Барселони Хаві прокоментував можливе підписання футболіста.