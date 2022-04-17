Українець вийшов на поле із лави для запасних.
Сикан, Ганза
17 апреля 2022, 16:52
В рамках матчу Другої Бундесліги Ганза Росток вдома поділила очки з Ян Регенсбург (1:1).
На 44 хвилині гри Джон Верхоек вивів Ганзу вперед, а у другому таймі Ніклас Шипноскі рахунок зрівняв.
Український форвард Ганзи Данило Сікан вийшов на поле із лави для запасних, але не зумів відзначитись нічим, крім червоної картки на 90+2 хвилині.
Нагадаємо, що Сікан грає за Ганзу на правах оренди із донецького Шахтаря. На його рахунку один гол та один ассист у 10 матчах.
Ганза Росток - Ян Регенсбург 1:1
Голи: Верхоек, 44 - Шипноскі, 59