Германия

Українець вийшов на поле із лави для запасних.

В рамках матчу Другої Бундесліги Ганза Росток вдома поділила очки з Ян Регенсбург (1:1).

На 44 хвилині гри Джон Верхоек вивів Ганзу вперед, а у другому таймі Ніклас Шипноскі рахунок зрівняв.

Український форвард Ганзи Данило Сікан вийшов на поле із лави для запасних, але не зумів відзначитись нічим, крім червоної картки на 90+2 хвилині.

Нагадаємо, що Сікан грає за Ганзу на правах оренди із донецького Шахтаря. На його рахунку один гол та один ассист у 10 матчах.

Ганза Росток - Ян Регенсбург 1:1

Голи: Верхоек, 44 - Шипноскі, 59