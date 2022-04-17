Германия

На російському телебаченні вважають, що спорт поза політикою.

В рамках матчу 30 туру німецької Бундесліги Баварія на виїзді переграла Армінію із рахунком 0:3.

Цивілізований світ зміг подивитись поєдинок до кінця, окрім Росії. Там його не дали додивитися.

Гру у прямому ефірі транслював телеканал Матч! Футбол 3. Коли на борді з'явився напис "Стоп війні", трансляцію перервали.

Цей інцидент не перший з початку транслювання написів на стадіонах Німеччини. Раніше вже переривали гру між Боруссією Дортмунд та РБ Лейпциг, коментуючи, що спорт має бути поза політикою.