Германия

Команда Юліана Нагельсманна рухається до чергового чемпіонського титулу.

Мюнхенська Баварія у матчі 30 туру німецької Бундесліги в гостях обіграла Армінію з рахунком 3:0.

Перемогу команді Юліана Нагельсманна забезпечили голи у виконанні Якоба Лаурсена, який відзначився автоголом, а також Сержа Гнабрі і Джамала Мусіали.

Після 30 турів Баварія набрала 72 очки та продовжує впевнено лідирувати у турнірній таблиці Бундесліги, випереджаючи дортмундську Боруссію на дев'ять балів. Армінія має 26 балів і передостаннє місце, але все ще є шанси на збереження прописки в елітному дивізіоні.

Армінія — Баварія 0:3

Голи: Лаурсен, 10 (автогол), Гнабрі, 45+7, Мусіала, 85.

Армінія: Морено — Рамуш, Піпер, Нільсен, Лаурсен (Белло, 39) — Прієтль, Кунзе (Васіліадіс, 45+4) — Віммер, Шепф (Кастро, 74), Окугава — Серра (Хак, 74).

Баварія: Нойєр — Девіс, Упамекано, Куассі (Станішич, 48), Павар — Горецка, Кімміх — Гнабрі (Відовіч, 89), Мюллер (Мусіала, 61), Забітцер (Сане, 61) — Левандовськи (Чупо-Мотінг, 88).

Попередження: Кунзе — Куассі, Кімміх.